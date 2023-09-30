في الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا استقلال 4 مناطق أوكرانية، هي "خيرسون، وزابوريجيا، ودونتسك، ولوهانسك"، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب.

وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو، أصدرها الكرملين اليوم السبت: "سيتم إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والطرق والمتاحف والآثار وترميمها".

وأضاف أن جميع المناطق الروسية تقدم "مساعدتها الأخوية" في جهود إعادة الإعمار.

وكان بوتين، في انتهاك للقانون الدولي وفي أعقاب استفتاءات، تم إدانتها على نطاق واسع دوليا بوصفها زائفة، قد وقع على اتفاقيات مع زعماء الاحتلال في المناطق الأربع في 30 سبتمبر 2022، لتصبح جزءا من الاتحاد الروسي.

وتواصل أوكرانيا شن هجوم مضاد، على أمل تحرير تلك المناطق التي أعلنت روسيا استقلالها.

وكانت روسيا قد أقامت أمس الجمعة في الذكرى الأولى لضمها لـ4 أقاليم شرق وجنوب أوكرانيا حفلا في الميدان الأحمر في موسكو.

وبينما لا تسيطر القوات الروسية على أي من الأقاليم الأربعة وهي "خيرسون، وزابوريجيا، ودونتسك، ولوهانسك" بالكامل، واضطرت لأن تسلم بعض الأراضي أمام هجوم مضاد أوكراني، تواصل موسكو السعي للسيطرة عليها بشكل كامل.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنها أراض روسية جديدة، قبل عام، في أعقاب الاستفتاءات غير المعترف بها، بموجب القانون الدولي ورسخ هذه الخطوة في الدستور الروسي.

وأصدر بوتين مرسوما بأن اليوم السبت 30 سبتمبر، عطلة رسمية، بمناسبة "يوم الوحدة" مع روسيا، وهو الذي وقع فيه على مراسيم الضم قبل عام.