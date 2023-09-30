الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان يوم أمس الجمعة.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "ندين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان، واللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 50 شخصا. يجب محاسبة المسئولين".



وقال المتحدث إن حقيقة أن جرائم القتل وقعت خلال احتفال ديني يجعلها أكثر بشاعة. إنه أمر أكثر فظاعة أن يتم استهداف أشخاص أثناء احتفالهم بعيد ديني سلمي.



وكان انفجار قد استهدف تجمعا دينيا للاحتفاب بالمولد النبوي في مقاطعة ماستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين. حسبما قالت الشرطة الباكستانية ومسئولون صحيون.



وفي هجوم منفصل أمس الجمعة، قتل خمسة أشخاص وأصيب 10 في تفجير انتحاري داحل مسجد في إقليم خيبر باختنخوا شمال غرب باكستان.