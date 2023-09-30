دراسة: الدراسة الجامعية تزيد العرضة للاكتئاب بـ6%

أكدت دراسة بريطانية حديثة، أن الطلبة الجامعيين أكثر عرضة من العاملين للإصابة بالاكتئاب بأنواعه، ما يوضح ضرورة العناية النفسية بالطلاب الذين يمرون بمرحلة الدراسة في الجامعات من قبل الأسرة والأهل.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن جامعة كلية لندن البريطانية تابعت نحو 11 ألف شاب، نصفهم مواليد نهاية الثمانينيات والنصف الآخر مواليد نهاية التسعينيات، كما أن نصف المبحوثين درسوا بالجامعية، بينما اختار الآخرون العمل دون إتمام الدراسة الجامعية.

ووجد الفريق وفقا للاختبارات زيادة معدلات الاكتئاب الطفيف والشديد بين طلاب الجامعات بنحو 6%، ودون سبب أكيد لذلك الفرق بين طلاب الجامعات وغيرهم من نفس الجيل.

وأوضحت الدراسة، أن معدل العرضة للاكتئاب ينخفض لدى حاملي الشهادات الجامعية بعد الـ25 سنة لتستوي عرضتهم للاكتئاب مع غير الجامعيين.

وتقول تيلا ميكلاود، المشاركة في الدراسة، إن تعرضهم للأعباء المادية له دور في ضغط طلاب الجامعات وتعريضهم للاكتئاب.