وزيرة التعاون الدولي: توطين الصناعة هدف كبير وأولوية لمصر في الوقت الحالي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن «توطين الصناعة هدف كبير وأولوية للدولة المصرية في الوقت الحالي».

واستشهدت خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، بمشروع تطوير سكك حديد مصر، بالتعاون مع الشريك الكوري والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي.

وأشارت إلى أن المشروع غير قائم فقط على تطوير السكك الحديد، وإنما توطين الصناعة في مصر، موضحة أن الشريك الكوري أتاح تمويلًا ميسرًا لمدة 40 عامًا.

واستعرضت مجموعة من المشروعات التي تنفذها مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتنمية، ومنها مشروع المرحلة الأولى لخط مترو الأنفاق والذي يربط القاهرة بأهرامات الجيزة؛ تعزيزًا لقطاع السياحة.

وأكدت أن «مصر لها خصوصية في التنسيق ما بين شركاء التنمية، معقبة: «في مشروعات كبيرة هناك أكثر من شريك يعملون سويًا، وهذه الخصوصية غير متوفرة في دول متعددة».

وأكملت: «المشروع يتيح التنسيق، والوزارات المعنية واضحة في رؤيتها من خلال الاستراتيجية الموضوعة، والمتابعة لتنفيذ تلك المشروعات يحدث بوتيرة كبيرة وسريعة، حتى نتمكن من تنسيق الجهود بين الشركاء المختلفين».

ولفتت إلى العمل على إقامة أول ميناء جاف في 6 أكتوبر، بتنفيذ القطاع الخاص المصري بالتعاون مع نظيره الأجنبي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.