قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات التنمية لم تركز على منطقة واحدة لكنها شملت كل محافظات الجمهورية.



وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الدولة لم تترك أي جزء إلا وطالته يد التنمية.



وأوضح أنّ الدولة ترجمت مخطط التنمية إلى ست محاور بهدف تغيير وجه الحياة وإنشاء بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعي، وإصلاح الهيكل الاقتصادي.



وذكر أن الدولة كانت تواجه خللا وهو التوزيع السكاني، حيث يوجد 56% من سكان الحضر في القاهرة الكبرى والإسكندرية، موضحا أن القاهرة الكبرى تعتبر من أكبر الإقاليم على مستوى العالم.



وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.



ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.