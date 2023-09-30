جواو محترف الطائرة يهدد بتقديم شكوى ضد الزمالك

هدد البرازيلي جواو رفائيل محترف فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك سابقًا، النادي بتقديم شكوى للاتحاد الدولي، لعدم حصوله على مستحقاته.

ولعب رفائيل لـ الزمالك في الموسم قبل الماضي، وقاد الفارس الأبيض رفقة الكوبي يوسفاني هيرنانديز للفوز بالثنائية المحلية "الدوري والكأس" لأول مرة منذ سنوات.

وأعطى المحترف البرازيلي، الزمالك، مهلة أسبوع للحصول على مستحقاته المتأخرة، وفي حال لم يحصل عليها سيلجأ للاتحاد الدولي.

وكتب جواو رفائيل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "مرحبًا بكل جماهير الزمالك، لسوء الحظ، جئت لتوصيل قرار عكس رغبتي ولكن يجب أن أتخذه."

وتابع: "بعد عام و 6 أشهر، لا يزال الزمالك يملك أموالي .. أعرف أن الوضع معقد ولكني انتظرت طويلا .. لقد بدأوا بالتعاقد مع لاعبين جدد على الرغم من أنهم كانوا مدينين ولم يعطوا الأولوية لي."

وواصل: "أنا حزين جدًا للابلاغ عن هذا ولكن إذا لم يدفعوا لي في غضون 7 أيام، سوف ألجأ إلى الاتحاد الدولي والعقوبة على ذلك ستكون سيئة وخطيرة."

واختتم: "أتمنى أن تفهموا موقفي .. سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعم المشجعين وسأحمله في قلبي إلى الأبد .. آمل أن أعود يومًا ما ولكن مع تنظيم أفضل."