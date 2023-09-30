جامعة القاهرة تتزين بالأعلام مع بدء العام الدراسي الجديد

تزينت جامعة القاهرة بالأعلام واللوحات الاسترشادية للترحيب بالطلاب القدامي والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وافتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الأنشطة الطلابية الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمصاحبة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.

ويضم معرض الأنشطة الطلابية برنامجًا حافلًا بالأنشطة الطلابية منها، النشاط الرياضي، والثقافي، والفني، والاجتماعي، والجوالة، والأسر الطلابية، والأنشطة المتخصصة لذوي القدرات الخاصة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم، وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

وأنهت كليات جامعة القاهرة جميع الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت، ومنظومة الكهرباء، والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات، وقاعات المحاضرات، والمعامل، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كل عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول.