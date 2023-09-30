عودة البعثة الدبلوماسية السورية إلى الرياض

عادت البعثة الدبلوماسية السورية إلى الرياض، اليوم السبت، مع تواجد القنصل السوري الدكتور إحسان رمان، بحسب صحيفة "الوئام" الإلكترونية السعودية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن القرار جاء "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن القرار وضع في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وبحسب الأنباء الصحفية السورية، اليوم السبت، وصل القنصل السوري في المملكة العربية السعودية إحسان رمان، إلى الرياض الليلة الماضية وزار السفارة السورية في العاصمة الرياض.

وأشارت نقلا عن جهات دبلوماسية إلى أن دمشق ستعين مساعد وزير الخارجية الدكتور أيمن سوسان سفيرا لها في السعودية، وسط استعدادات لفتح السفارة السورية في الرياض رسميا.

وذكرت الجهات الدبلوماسية، أنه تم تعيين رمان قنصلا سوريا في السعودية، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السوري الأسبوع الماضي، بعد قطيعة في العلاقات الدبلوماسية السورية السعودية منذ اندلاع الاحتجاجات في بداية عام 2013.

ولعبت السعودية دورا هاماً في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في القمة الأخيرة التي استضافتها الرياض في أواخر شهر مايو من العام الجاري.



