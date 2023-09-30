مياه الأمطار تصيب الحياة فى نيويورك بالشلل

تسبب هطول الأمطار الغزيرة بشكل متواصل في حدوث فيضانات عبر مدينة نيويورك الأمريكية.



وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، أن منسوب مياه الأمطار تجاوز 20 سنتيمترا بالمنطقة ليل الجمعة.



وأظهرت صور مواقع التواصل الاجتماعي وصول مستوى المياه إلى أعلى أبواب السيارات فى الشوارع، بينما تحولت الطرق إلى بحيرات، واجتاحت المياه الطوابق السلفى من المباني.



ونقل الموقع عن الهيئة الوطنية للأرصاد تحذيرها للمقيمين من توقعات بهطول مزيد من الأمطار، وربما يكون الدمار الناجم عن الفيضانات "كبيرا" فى إشارة إلى أن ارتفاع المياه من الممكن أن يشكل "تهديدا للحياة".



وأكدت الهيئة الحاجة إلى تجنب الطرق المغمورة بالمياه، ونشرت تحذيرا تقول فيه: "ابقوا بعيدا، وإلا جرفتكم المياه".