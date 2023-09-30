السعودية وإيران تبحثان إلغاء التأشيرة وتطوير العلاقات السياحية

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، استمرار الجهود الإيرانية والسعودية لتطوير العلاقات السياحية.

وقالت نائبة وزير التراث الثقافي والسياحة الإيرانية مريم جلالي دهكردي، التي توجد حاليا في الرياض للمشاركة في فعاليات يوم السياحة العالمي، إنه تم تبادل الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية، سلطان المسلّم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبيل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين وإلغاء التأشيرة بين البلدين"، حسب ما أفادت وكالة إيسنا الإيرانية.

ودعت جلالي، وزير السياحة السعودي إلى زيارة إيران.

وكان الرئيس الإيراني قد أرسل الأسبوع الماضي، رسالتين إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هو من تسلمهما، من السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي.

وأعرب السفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي، مؤخرا، عن سعادته لبدء فصل جديد من العلاقات مع إيران.