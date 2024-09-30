ضبط محاولة تهريب 71 من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت بجمارك مطار الغردقة

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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت.

البداية خلال إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا تم الاشتباه فى راكب ألماني الجنسية من أصل سوري قادم من تركيا أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة فتم تأكيد الإشتباه، وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٧١ من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت ماركات وأشكال وأحجام مختلفة داخل حقائبه.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٤.