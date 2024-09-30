نتنياهو في رسالة للشعب الإيراني: إسرائيل تقف إلى جانبكم

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، برسالة إلى الشعب الإيراني.

وقال في رسالته، التي نقلتها وسائل إعلام عبرية: «أتحدث كثيراً عن القادة في إيران، ولكن في هذه اللحظة الحاسمة، أريد أن أخاطبكم أنتم مواطني إيران».

وأضاف: «كل يوم ترون نظاما يستعبدكم ويجر المنطقة بأكملها إلى حرب، إسرائيل تقف إلى جانبكم، فلا تدعوا المتعصبين يدمرون أحلامكم»، بحسب مزاعمه.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يدفع شعبه نحو الهاوية، مضيفًا: «عندما يسقط النظام سنعيش بسلام، واللحظة التي ستتحرر فيها بلادكم أقرب مما يتصور الناس».

وزعم نتنياهو أنه «عندما تتحرر إيران وينتهي النظام الحالي، سيعيش الشعبان القديمان؛ الفارسي واليهودي في سلام، وستزدهر طهران كما لم تزدهر من قبل».

وفي وقت سابق، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تعهدات طهران بالرد على العدوان الإسرائيلي، قائلًا إنها «لن تترك أيًا من الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني دون رد».

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، أضاف كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: «إيران والشعب الإيراني ليسا مولعين بالحرب، ولكنهما يحاولان تعزيز الاستقرار في المنطقة».

وأكمل: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمة الإيرانية ليسا من دعاة الحرب، ولكنهما يحاولان ترسيخ الاستقرار في المنطقة، لكنهما لم ولن يظلا منغلقين في وجه أي عمل مغامر يستهدف المصالح والأمن الوطنيين».

وأكد أن «من يقف أمام الأمن القومي الإيراني سيتلقى بالتأكيد إجابة مثل هذه التصرفات المغامرة دون أدنى شك»، معقبًا: «نحن لا نرفع شعارات ونظهر ونعطي بالممارسة».