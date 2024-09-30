السعودية وتركيا تبحثان فرص تعزيز التعاون الدفاعي

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بحثت لجنة التعاون الدفاعي الثنائية السعودية – التركية خلال اجتماعها السادس في جدة، غرب المملكة، فرص تعزيز التعاون الدفاعي.

وجرى خلال الاجتماع، اليوم الإثنين، بحث التعاون بين وزارتي الدفاع السعودية والتركية وسبل تعزيزه وتطويره، خاصة في مجال القدرات الدفاعية والنوعية ونقل وتوطين التقنية والبحث والتطوير الدفاعي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

إلى ذلك، التقى مساعد وزير الدفاع السعودي طلال العتيبي عددا من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات التركية الدفاعية، بحضور رئيس وكالة الصناعات الدفاعية في تركيا خلوق جورجون ونائب وزير الدفاع الوطني التركي بلال دوردالي.

واستعرض اللقاء فرص التعاون الواعدة في نقل وتوطين التقنية والبحث العلمي والتطوير الدفاعي وفق رؤية السعودية 2030.

ووقعت كل من السعودية وتركيا في يوليو الماضي سلسلة من الاتفاقات الأمنية والدفاعية تمهد لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية.