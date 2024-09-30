لبنان يدعو عائلات المفقودين جراء الغارت الإسرائيلية لتقديم عينات لفحوصات الحمض النووي

دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عائلات المفقودين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، للتوجه الى مراكز إجراء فحوص الحمض النووي، مع وجود جثث وأشلاء لم يتم تحديد هويات أصحابها.

وأوردت في بيان "في سبيل مساعدة أهالي المفقودين من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبهدف تسهيل عمليّة التّعرف إلى الضّحايا المفقودين مجهولي الهويّة، أو الأشلاء، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذوي المفقودين" التوجه الى مراكز تابعة للشّرطة القضائيّة بهدف "أخذ العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الحمض النووي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتشنّ اسرائيل منذ أسبوع غارات كثيفة غير مسبوقة على مناطق عدة في لبنان منذ بدء التصعيد مع حزب الله، كان أبرزها الجمعة مع استهدافها ما وصفته بـ"المقر المركزي" للحزب في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وتسوية ستة أبنية بالارض على الأقل.

ومنذ منتصف سبتمبر، تخطت حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة عتبة الألف، وفق السلطات.