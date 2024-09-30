رئيس الحكومة العراقية وأمير قطر يبحثان هاتفيا التطورات في لبنان وغزة

دعا كل من العراق وقطر، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تنسيق المواقف والجهود العربية والإسلامية، من أجل الخروج بموقف موحد يضغط باتجاه أن تأخذ الدول الكبرى والمنظمات الدولية مسؤوليتها تجاه ما يحدث من تصعيد ضد المدنيين، وانتهاك للقوانين الدولية في لبنان وغزة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتم مناقشة آخر التطورات التي شهدتها المنطقة، خاصة على الساحة اللبنانية.

كما تطرق النقاش إلى أهمية تكثيف العمل لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له لبنان وغزة، وأدى إلى استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين.