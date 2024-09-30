ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 كيلو حشيش بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، القبض على عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما 40 كيلو حشيش تقدر بأكثر من 3 ملايين جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتجار عنصرين إجراميين -لأحدهما معلومات جنائية- فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضُبط المتهمين وبحوزتهما 40 كيلو حشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.2 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.