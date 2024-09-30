 ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 كيلو حشيش بالإسكندرية - بوابة الشروق
الإثنين 30 سبتمبر 2024 12:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 كيلو حشيش بالإسكندرية

مصطفى عطية:
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 12:52 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 12:52 م

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، القبض على عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما 40 كيلو حشيش تقدر بأكثر من 3 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتجار عنصرين إجراميين -لأحدهما معلومات جنائية- فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضُبط المتهمين وبحوزتهما 40 كيلو حشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.2 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك