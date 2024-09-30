نقيب الصحفيين يستقبل وزيرة البيئة لبدء لقاء مفتوح ضمن فعاليات الصالون الثقافي

استقبل منذ قليل، خالد البلشى نقيب الصحفيين، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تقيم نقابة الصحفيين لقاءً مفتوحًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين.

ويتناول اللقاء أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والمخلفات والتشجير ومواجهة السحابة السوداء والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجى إقليميًا ودوليًا.

كما يتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة البيئة، والصحفيين والمختصين في الملف البيئي للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

يعقد الصالون على هامش معرض الكتاب بنقابة الصحفيين، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين خلال الفترة من 25 سبتمبر لـ 5 أكتوبر المقبل.