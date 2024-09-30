تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 6 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، شمالي العراق وسوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة التركية قامت بتحييد عنصرين اثنين من "بي كيه كيه" في منطقة عمليات درع الفرات المحررة شمالي سوريا، وتحييد 4 آخرين في منطقة كارة شمالي العراق، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.