إيران تجدد تعهداتها بالرد على العدوان الإسرائيلي: لا نرفع شعارات ونظهر بالممارسة

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تعهدات طهران بالرد على العدوان الإسرائيلي، قائلًا إنها «لن تترك أيًا من الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني دون رد».

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، أضاف كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: «إيران والشعب الإيراني ليسا مولعين بالحرب، ولكنهما يحاولان تعزيز الاستقرار في المنطقة».

وأكمل: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمة الإيرانية ليسا من دعاة الحرب، ولكنهما يحاولان ترسيخ الاستقرار في المنطقة، لكنهما لم ولن يظلا منغلقين في وجه أي عمل مغامر يستهدف المصالح والأمن الوطنيين».

وأكد أن «من يقف أمام الأمن القومي الإيراني سيتلقى بالتأكيد إجابة مثل هذه التصرفات المغامرة دون أدنى شك»، معقبًا: «نحن لا نرفع شعارات ونظهر ونعطي بالممارسة».

وقال إن «النظام الأمريكي لن يحقق أية إنجازات استراتيجية بمواصلته دعمه المشين للكيان الصهيوني»، لافتًا إلى وضع طهران إجراءاتها السياسية والقانونية على جدول الأعمال، بعد جرائم الكيان الصهيوني باستهداف ضواحي بيروت بالقنابل التي أهدتها الولايات المتحدة لاغتيال الأمين العام لحزب الله.

واستطرد: «إن اغتيال الأمين العام لحزب الله ومستشار حرس الثورة على يد الكيان الصهيوني يشكل تهديداً لسلام وأمن المنطقة وضد القانون الدولي، وحذرنا من أن استمرار هذه التصرفات يمكن أن يوسع نطاق الصراعات. ويجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يتابع الطلبات في هذا الصدد بجدية».