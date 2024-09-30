استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024.
وجاءت الأسعار كالتالي:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 81 إلى 85 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 190 جنيها.
استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.
استقر أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 175 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.
استقر سعر كيلو الجمبري الجامبو 10 ليتراوح بين 650 إلى 750 جنيها.
استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 175 إلى 375 جنيها.
استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 125 إلى 145 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.