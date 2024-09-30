استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024.

وجاءت الأسعار كالتالي:



ارتفع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 81 إلى 85 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 190 جنيها.

استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.

‏‎استقر أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 175 جنيها للكيلو. ‏‎

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الجامبو 10 ليتراوح بين 650 إلى 750 جنيها.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 175 إلى 375 جنيها.

‏‎استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 125 إلى 145 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.