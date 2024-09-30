إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية بني صالح في الشرقية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية بني صالح التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين (30 سبتمبر و1 أكتوبر 2024)؛ وذلك ضمن المبادرات الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وحياة كريمة و100 يوم صحة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية بني صالح التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – الجلدية.

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية بني صالح التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.