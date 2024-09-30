نبيه بري: إسرائيل المسئولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اليوم الاثنين، وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، بحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، والمستجدات السياسية.



وتوجه بري، بالشكر إلى فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون لـ«حرصهما ودعمهما للبنان، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها جراء العدوان المتواصل، والحصار الذي تفرضه إسرائيل على لبنان؛ مانعة إيصال المساعدات لإغاثة النازحين».



وأكد «موقف لبنان الإيجابي الذي أعلنه رئيس الحكومة في نيويورك حيال النداء الرئاسي لوقف النار، في أعقاب القمة الرئاسية الفرنسية الأمريكية، والذي يحظى بدعم دولي واسع».

ولفت إلى أن «إسرائيل المسئولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان»، منوهًا أن «كرة النار الإسرائيلية تطال كل لبنان».

وأشاد بتماسك اللبنانيين ووحدتهم وتضامنهم ضد العدوان الإسرائيلي.