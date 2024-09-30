أوقاف جنوب سيناء توزع 900 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا



تواصل مديرية الاوقاف بجنوب سيناء إطلاق المبادرات والفعاليات الخاصة بتفعيل المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح الشيخ السيد يوسف غيط، مدير مدير المديرية في تصريح اليوم، ان مديرية الأوقاف خصصت 900 شنطة سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تنفيذ المحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف المصرية، وفي مقدمتها محور بناء الإنسان.

وأكد أن محافظ جنوب سيناء وجه بالمشاركة الإيجابية لدعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن المديرية تشارك في المبادرة ب 3 طن لحوم من صكوك الأضاحي، وجاري توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، وذلك كن الخلال التجول داخل الوديان والتجمعات الجبلية بكافة مدن المحافظة.