القصة الكاملة لاستهداف إسرائيل قادة فصائل فلسطينية في لبنان

شنت إسرائيل ضربة جوية في بيروت في الساعات الأولى من صباح الاثنين، استهدفت مبنى سكنياً، في أول هجوم داخل حدود المدينة مع تصعيد إسرائيل عدوانها في لبنان، فيما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن 3 من قادتها سقطوا في الضربة.

وذكرت الجبهة، أن القياديين الثلاثة سقطوا في ضربة استهدفت منطقة الكولا في بيروت، وذكر شهود لوكالة "رويترز"، أن الضربة الإسرائيلية أصابت الطابق العلوي من مبنى سكني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية.

وهجوم الاثنين، في منطقة الكولا هو الأول على ما يبدو داخل حدود مدينة بيروت. وقال سكان المنطقة إن السوريين المقيمين في جنوب لبنان الذين فروا من القصف الإسرائيلي كانوا ينامون تحت جسر في المنطقة على مدى أيام.

إلى ذلك، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أن قصفاً إسرائيلياً على جنوب لبنان أدى لاستشهاد القيادي شريف أبو الأمين قائد الحركة في لبنان وعضو قيادتها في الخارج.

وأضافت الحركة في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل أبو الأمين في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، وأودت أيضاً بحياة زوجته وابنه وابنته.

وأثارت وتيرة الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على لبنان، والحوثيين في اليمن مخاوف من خروج القتال في المنطقة عن نطاق السيطرة وانجرار إيران والولايات المتحدة إليه.

وشنت إسرائيل أمس هجمات جوية على الحوثيين في اليمن، وعشرات الأهداف التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، بعد أن اغتالت الجمعة، الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله.

وقالت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي، إن أربعة أشخاص على الأقل سقطوا وأصيب 29 آخرون في غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني. وقالت إسرائيل إن الضربات جاءت "رداً على هجمات صاروخية شنها الحوثيون".

وفي لبنان، قالت السلطات إن 105 أشخاص على الأقل سقطوا في ضربات جوية إسرائيلية، الأحد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الضربات أودت بحياة أكثر من ألف لبناني، وأصابت ستة آلاف خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت الحكومة إن مليون شخص، أي ما يعادل خُمس السكان، فروا من منازلهم.