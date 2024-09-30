محافظ كفرالشيخ يناقش مع وفد القومي لحقوق الإنسان خطة نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمكتبه بالديوان العام بالمحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ووفد المجلس برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة خطة نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، بالإضافة عقد عدد من الندوات التوعوية واللقاءات التشاورية والحوارية المتخصصة، وزيارات ميدانية للمستشفيات والجمعيات الأهلية ومجالس المدن والمراكز؛ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.

وتبادل المحافظ، مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء، الرؤى والأفكار حول أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية وبناء القدرات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور وجهود المجلس على أرض المحافظة، من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال المحافظ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطى أعلى درجة من الاهتمام والأولوية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحقوق غير المسبوقة التي منحها الرئيس السيسي للمرأة والشباب هي من حقوق الإنسان التي تعد حقوق عريضة ومتنوعة ومهمة بالنسبة لأفراد المجتمع، مؤكدًا أن الدولة تهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب وأفراد المجتمع بجميع فئاته، وتفعيل دور الشباب ومشاركتهم في توعية أفراد المجتمع بقضايا حقوق الإنسان، والتوسع في برامج التثقيف وإدراج أنشطة متنوعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان علاوة على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة في مجال حقوق الإنسان بشأن موضوعات أكثر تخصص في مجال حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم.



