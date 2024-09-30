والد محمد الدرة في ذكرى استشهاده: رصاص الاحتلال علينا كان أقوى من زخات المطر

تحدث جمال الدرة والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، عن تفاصيل استشهاد ابنه، تزامنًا مع حلول ذكراه اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين: «مازلت أتألم من الرصاص الذي اخترق جسد ابني، ولا أستطيع أن أنسى تلك الواقعة، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص علينا في المكان الذي اختبنا فيه».

وأضاف والد الشهيد الدرة، أن رصاص الاحتلال الإسرائيلي عليهم كان أقوى من زخات المطر.

وتابع: «عندما أصيب محمد بأول طلقة رصاص في قدمه، صرخ وقال أصابوني الكلاب، وكرر هذه الجملة 3 مرات متتالية، وقلت له لا تخاف يا ولدي».

وتحل اليوم 30 سبتمبر، ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي وثقت الكاميرات استشهاده برصاص قناص إسرائيلي في اليوم الثالث للانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.