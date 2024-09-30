اختتام فعاليات الجولة الترويجية حياكم في أبوظبي بالقاهرة والإسكندرية

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بنجاح جولتها الترويجية "حياكم في أبوظبي" في العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الإسكندرية، مسلطةً الضوء على فرص النمو في قطاع السياحة في الإمارة، وعروضها الترفيهية والثقافية الاستثنائية، وجدولها الحافل بالفعاليات الممتدة على مدار العام، وما تتضمنه من منشآت ومرافق حديثة ومتطورة لتنظيم أنشطة سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وشهدت الجولة دراسة سُبل تعزيز روابط التعاون القائمة مع الشركاء في مصر، وبناء علاقات أعمال جديدة، وذلك خلال اللقاءات والاجتماعات والعروض التقديمية وفعاليات التواصل بين ممثلي الفنادق ومعالم الجذب وشركات إدارة الوجهات في أبوظبي مع أبرز وكلاء السفر والعطلات وخبراء قطاع السياحة في مصر.

وتنظم الدائرة جولات "حياكم في أبوظبي" لتزويد شركائها في الأسواق الرئيسية المستهدفة برؤية شاملة على أحدث المستجدات في الوجهة السياحية، وتجاربها المُلهمة، وعروض الترفيه العائلي المتنوعة التي تدعو الجميع إلى الاستمتاع بها و"اكتشافها على طريقتهم"، من الاستجمام والتجدد في منطقة العين إلى الحماس والمغامرة في المدن الترفيهية العالمية في جزيرة ياس.

وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "منحتنا جولة "حياكم في أبوظبي" منصة فعالة لتعميق أطر التعاون المستمر مع شركائنا، ما يمهد الطريق أمامنا لتطوير باقات وبرامج وتجارب "لا تُنسى" تستقطب مزيداً من الزوار المصريين إلى الإمارة. واستعرضنا خلال الجولة آفاق النمو الواعدة في قطاع السياحة في أبوظبي، ومبادراتنا الجديدة المُصممة خصيصاً لدعم الشركاء، ترسيخاً لمكانة الإمارة في صدارة الوجهات المفضلة للزوار المصريين."

وتناولت اللقاءات أيضاً المنصة التدريبية الإلكترونية "خبراء حياكم في أبوظبي"، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتمكين الشركاء من منظمي الرحلات ووكلاء السفر وتزويدهم بالمعارف والخبرات والأدوات اللازمة للترويج للبرامج السياحية في الإمارة، وتقديمها لعملائهم بكفاءة.

وتتماشى جولات "حياكم في أبوظبي" مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد زوار الإمارة من حوالي 24 مليون زائر في العام 2023 إلى 39.3 مليون زائر بحلول العام 2030. وتدعم أيضاً رسالة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى استثمار قوة الشراكات المحلية والإقليمية والدولية تكريساً لريادة الإمارة على خريطة عواصم السياحة العالمية.