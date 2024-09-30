 غزة.. استشهاد امرأة وطفلها في قصف للاحتلال منزل في دير البلح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. استشهاد امرأة وطفلها في قصف للاحتلال منزل في دير البلح

وفا
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 6:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 6:22 ص

استشهدت امرأة وطفلها، فجر اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد امرأة وطفلها الرضيع.


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