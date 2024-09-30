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استشهدت امرأة وطفلها، فجر اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد امرأة وطفلها الرضيع.