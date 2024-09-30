شخص يتهم اللاعب المعتزل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه وإصابته بعد مشاجرة بينهم في التجمع الأول

أقدم شخص على تحرير محضر ضد لاعب ناديي بيراميدز والأهلي السابق أحمد فتحي وزوجته، يتهمهما بالتعدي عليه بعد مشاجرة وقعت بينهما بسبب اصطدام باب سيارة اللاعب بسيارته في منطقة التجمع الأول.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الشخص الذي أفاد بأنه كان يركن سيارته بجانب سيارة اللاعب، وفي أثناء ذلك، قامت زوجة اللاعب بفتح باب السيارة بقوة، مما أدى إلى اصطدام الباب بسيارته واندلاع المشاجرة.

وأضاف المُبلغ في البلاغ أنه قام بإعطاء "كلاكس" لتنبيه اللاعب، إلا أن أحمد فتحي نزل من سيارته برفقة زوجته، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، حيث اتهم اللاعب وزوجته بإصابته في يده.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ القيام بالتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.