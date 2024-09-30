المقاومة العراقية تحذر من إستخدام العراق منطلقا لعمليات التحالف الدولي ضد سوريا

حذرت الهيئة التنسيقة للمقاومة العراقية اليوم الأحد من استخدام الأراضي العراقيةَ منطلقا للعمليات العسكرية التي يعتزم التحالف الدولي القيام بها داخل الأراضي السورية.



وذكرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية في بيان وزع اليوم "إن قضية خروج القوات الأجنبية كافة من العراق بما فيها الأمريكية من أهم الأهداف التي وضعتها الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية نصب أعينها، وبذل رجالها التضحيات والأنفس فداءً وقربانا لسيادة دولتنا وكرامة شعبنا" .

وأوضح البيان "مع ترحيبنا بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لإخراج ما يسمى بـقوات التحالف الدولي من البلاد، إلا أننا نعتقد أن الطرف الأمريكي غير صادق، وأنه يحاول تسويف الموضوع لكسب الوقت".

وذكرت" نؤكد موقفنا الذي أوصلناه سابقا إلى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي من أن الاتفاقية التي يراد عقدها يجب تضمينها أن يكون الخروج شاملاً ووفق جدول زمني واضح ومتفق عليه".

كما شددت على" أن لا تكون عمليات التحالف الدولي التي يريدون القيام بها داخل الأراضي السورية منطلقة من الأراضي العراقية لان ذلك مخالفة للدستور العراقي وعلاقة حسن الجوار بين الدولتين العراقية والسورية".

كَما طالبت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية في بيانها" عدم منح الحصانة للقوات العسكرية الأجنبية أيا كانت مسمياتها وبخلافه فنحن غير معنيين بأي إتفاق لا يتضمن ما ذُكر في البيان".