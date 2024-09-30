الزمالك يشكو رابيد بوخاريست في فيفا لتعاقده مع بوبيندزا

خرجت عدد من التقارير الصحفية الرومانية اليوم الإثنين، تفيد تلقي مسئولي فريق رابيد بوخاريست إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكوى رسمية من نادي الزمالك بشأن التعاقد مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا.

ورفع الزمالك دعوى قضائية تطالب بأحقيته في تعاقده مع بوبيندزا، وعدم أحقية النادي الروماني في ضم اللاعب لصفوفه والمطالبة بالحصول على البطاقة الدولية.

وينتظر فيفا جمع كل المعلومات المتعلقة بالأزمة لإصدار حكم نهائي سواء بالسماح للاعب بالمشاركة مؤقتًا لحين الفصل في القضية، أو الحكم لصالح الزمالك وألزام النادي الروماني واللاعب بدفع غرامة تقدر بـ2.5 مليون يورو.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد حصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب والتي قام بإرسالها الاتحاد الأمريكي من أجل قيده في قائمته للموسم الجديد، قبل أن يفاجئ الجميع بانتقال بوبيندزا للدوري الروماني.

وفشل بوبيندزا حتى الآن في الحصول على تصريح العمل من أجل المشاركة مع رابيد بوخاريست ويكتفي بالمشاركة في التدريبات.

الزمالك كان قد اتفق مع بوبيندزا وحصل على توقيع على اتفاقية التعاقد، كما حصل النادي على البطاقة الدولية قبل أن يوقع اللاعبمع فريق رابيد بوخاريست الروماني الذي أعلن التعاقد معه بشكل رسمي.

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر، ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.