تونس تستعد لإجلاء 260 شخصا من رعاياها في لبنان

أعلنت السلطات التونسية اليوم الأحد عن رحلة للخطوط التونسية إلى لبنان بعد غد الثلاثاء لإجلاء 260 من رعاياها كانوا طالبوا بالعودة إلى تونس في ظل تدهور الوضع الأمني.

وقالت وزارة الخارجية التونسية إنها تلقت أكثر من 400 طلب حجز من التونسيين لمغادرة البلد، بعد عملية اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله فجر أمس السبت تحت القصف الاسرائيلي المكثف للضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضحت الخارجية أنها وضعت معايير لتحديد الأولية في قائمة المغادرين التونسيين، من بينهم الطلبة والنازحون الموجودون في وضعية هشة والذين لا يزالون في مناطق خطرة.

ووفق السفير التونسي في بيروت، يعيش في لبنان حوالي ألفي تونسي أغلبهم يعملون في قطاعات التعليم الجامعي والطب والخدمات والسياحة والمنظمات الأممية، ومن بينهم أيضا عائلات مختلطة ومزدوجي الجنسية بين البلدين.