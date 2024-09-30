لبنان: استشهاد 45 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد بأن ما لا استشهاد عن 45 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 76 آخرون في غارات جوية إسرائيلية جديدة على لبنان.

وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مناطق في جنوب وشرق البلاد، دون أن تحدد ما إذا كانت الضحايا من المدنيين أو مقاتلي حزب الله.



وبعد ما يقرب من عام من الاشتباكات عبر الحدود، شنت إسرائيل حملة جوية واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء لبنان في وقت سابق من هذا الأسبوع، بهدف معلن متمثل في إبعاد جماعة حزب الله اللبنانية لتمكين عودة عشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل جراء القتال.



ومع استمرار القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبناني، لقي مئات الأشخاص حتفهم وتشرد عشرات الآلاف في لبنان. وأثارت هذه التصعيدات مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب شاملة.