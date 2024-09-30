بلينكن: المنطقة والعالم أصبحا أكثر أمنا بعد موت حسن نصر الله

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المنطقة والعالم أصبحا أكثر أمنا بموت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: «حسن نصر الله كان إرهابيا، ويديه ملطختان بدماء المدنيين في لبنان وسوريا، وكان من بين ضحاياه العديد من الأمريكيين»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن بلاده مهتمة بالحفاظ على إمكانية التوصل إلى سلام مستدام للمنطقة بأكملها، معلنًا عن تخصيص 148 ميون دولار لتعزيز الأمن في شمال إفريقيا ووسط آسيا.

ورأى أن «الدبلوماسية تظل الخيار الأفضل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط»، مضيفًا: «نواصل العمل على تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة في غزة واستعادة الرهائن».

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي، منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقتل المئات وجرح الآلاف نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في لبنان، والتي تسببت بنزوح وتهجير مئات الآلاف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع أنه يواصل غاراته الجوية في لبنان وذلك في إطار عملية أسماها «سهام الشمال».