الشرطة اليونانية تعثر على جثتين في غابة بالقرب من مدينة كورينث

قالت الشرطة اليونانية، في رسالة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، اليوم الاثنين، إنها عثرت على جثتي شخصين في غابة بالقرب من مدينة كورينث في منطقة بيلوبونيز.

ويكافح نحو 350 رجل إطفاء و110 مركبات و4 طائرات و5 مروحيات حريق غابات اندلع أمس الأحد في منطقة زيلوكاسترو، بالقرب من كورينث، على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب أثينا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم إخلاء عدة قرى في المنطقة حيث تسببت الرياح القوية في ازدياد النيران اشتعالا.

ورغم تحسن الوضع اليوم الاثنين، فإن الحريق لم يتم بعد السيطرة عليه بالكامل. وتعاملت خدمات الإطفاء اليونانية مع 27 حريق غابات خلال الـ 24 ساعة حتى الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي مساء أمس الأحد.

وتمر اليونان بأسوأ موسم لحرائق الغابات منذ عقدين، حيث واجهت نحو 4 آلاف حريق منذ الأول من الأول من مايو، بما يعادل ضعف عدد الحرائق التي اندلعت في الفترة المقابلة من العام الماضي.