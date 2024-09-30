إعصار جون يتسبب فى خسائر بشرية ودمار بالساحل المكسيكي

بدأ ساحل المحيط الهادئ في المكسيك عملية تنظيف بعد أن تسبب إعصار جون في فيضانات في أجزاء كبيرة من مدينة أكابولكو، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا في المدينة.



وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأحد، إن حصيلة القتلى في المدينة بلغت 15 شخصا، في حين ذكرت صحيفة إل هيرالدو أن العدد على مستوى البلاد وصل إلى 22 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .



ولقي العديد من الضحايا حتفهم في انهيارات طينية في ولاية جيريرو، حيث تقع مدينة أكابولكو.



وذكرت صحيفة ريفورما ، اليوم الأحد، أن آلاف الأشخاص فقدوا منازلهم في مدينة أكابولكو.