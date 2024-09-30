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الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في جميع أنحاء غزة غير إنسانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 4:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 4:47 ص

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الأحد إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة "لا إنسانية".

وذكرت الوكالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "جبال من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع".

وأضافت: "ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة".ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجوما واسع النطاق على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200  شخص واحتجاز أكثر من 250 آخرين.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى 41 ألفا و 595 مع إصابة 96 ألفا و 251 آخرين، حسبما أفادت السلطات الصحية في القطاع يوم الأحد.

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