أكد جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية، مشددا أنه "لن يستطيع أي إنسان أن يوقف مقاومة الشعب الفلسطيني".

واستنكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبد العبود، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الإثنين، ازدواجية المعايير الدولية التي تنحاز للمحتل على حساب صاحب الأرض، قائلا: "المقاومة حق لنا وكل المواثيق الدولية تنص على استرجاع الأرض الفلسطينية؛ لكن للأسف نحن نقع في عالم ظالم يكيل بمكيالين يناصر الجلاد على الضحية".

ووصف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بمحرقة الهولوكوست، قائلا: "الاحتلال الصهيوني قتل كل أبناء شعبي ودمر البيوت على رؤوس ساكنيها، وارتكب المجازر أقسم بالله ما يحدث محرقة هولوكوست، الاحتلال الصهيوني هم أكثر ناس مجرمين وإرهابيين عبر التاريخ، دمر كل المباني وقتل الشجر والحجر والبشر وحول قطاع غزة إلى صحراء".

وعبر عن قلقه البالغ على مستقبل أبنائه التعليمي، قائلا: "أنا حاليا في قطاع غزة في مخيم البريج، دمرت منازلنا وهدمت، واضطررنا لنصب خياما وهاجرنا إلى دير البلح ورفح، أخشى على مستقبل أبنائي، وأتمنى أن يكملوا تعليمهم في مصر حتى يستقر الوضع في غزة ويعودوا لفلسطين".

واختتم حديثه: "أوجه رسالتي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري العظيم المدافع عن القضية الفلسطينية عبر التاريخ، أناشدك يا سيادة الرئيس أن توقف هذه الحرب، لم يبق لنا شيء، المجازر في قطاع غزة لا تتوقف، نحن في محرقة والاحتلال يقضي علينا شيئا فشيئا".