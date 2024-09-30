مدير مديرية أوقاف القاهرة للواعظات: أنتم أحد أهم أسباب نشر ثقافة الأمل وبعث روح التفاؤل

عقد مدير مديرية أوقاف القاهرة، الدكتور خالد صلاح الدين، اجتماعا أمس الأحد، بواعظات أوقاف المديرية، موضحا أنهم أحد أهم أسباب نشر ثقافة الأمل وبعث روح التفاؤل في المجتمع.

وأكد صلاح الدين في بيان صحفي اليوم، الدور الهام الذي تقوم به واعظات الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المعتدل، مما يعمل على استقرار الأسرة والمجتمع.

ودعا مدير المديرية الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة دينه ووطنه.

وفي سياق متصل، كرم مدير المديرية أمس، الواعظة أماني مرشدي، واعظة بمديرية أوقاف القاهرة، بمناسبة تفوقها في مسابقة القراءة الصيفية.