نعيم قاسم ينفي اجتماع 20 من قادة حزب الله أثناء الغارة على الضاحية الجنوبية

نعى نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأمين العام للحزب حسن نصر الله، الذي اغتيل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة الماضي.

وأضاف في كلمة له، اليوم الاثنين: «فقدنا أخًا وحبيبًا وأبا وقائدا الأمين العام حسن نصر الله، الإنسان العظيم الذي بقي في الميدان الجهادي والتعبوي منذ نعومة أظفاره إلى لحظة شهادته».

وأشار إلى أن «نصر الله لم يغادر الميدان، وكان قائدًا لمسيرة المقاومين والمجاهدين الأحرار»، قائلًا إن «الراحل كان يأنس بالمجاهدين الذين قدموا كل ما عندهم في سبيل الله».

ولفت إلى أن «حزب الله فقد قائدا عاش على خط الخميني»، معقبًا: «نبارك له ولإخوانه الذين استشهدوا معه، رحمك الله يا أيها الحر العظيم في حياتك ومماتك»، بحسب وصفه.

ونفى ما تداوله الإعلام الإسرائيلي بشأن اجتماع 20 من قادة الحزب خلال الغارة، مستطردا: «لم يكن هناك اجتماع لـ20 من القادة، لكن كان مع نصر الله الأخوة الذين يحيطون به قائدو حرسه».