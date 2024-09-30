أكد نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك أن أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري كان قريبًا من الانتقال لصفوف الأبيض في الصيف الجاري، مُشيرًا إلى أن أحمد سيد زيزو مستمر مع الفريق في الفترة القادمة.

وقال نبيل عماد دونجا في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "لاعبو الزمالك كانوا في حالة تركيز كبيرة، وتحدثنا أنه يجب أن نحصل على كأس السوبر الإفريقي بعد هزيمتنا في نهائي القرن".

وأضاف: "أتسائل كيف كان يرى البعض بأن مواجهتنا سهلة للأهلي، فمحمد الشناوي، حارس الأهلي نفسه، كان يتحدث عنها بكل تقدير في المؤتمر، والمباراة كانت صعبة على الطرفين".

وتابع: "زيزو سيكمل مسيرته مع الزمالك وهو إضافة كبيرة للفريق، كما تحدثت مع أشرف بن شرقي كثيرًا من أجل العودة لصفوف فريقنا وكان قريبًا بشدة من الانضمام، ومن الوارد أن المقابل المادي كان العامل الفارق".

وأكمل: "أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي تحدث معي من أجل الانضمام للأحمر، ولكن إدارة نادي بيراميدز كان على علم بأنني أريد الانضمام للزمالك ورغبتي هي التي حسمت الأمور".

وأتم نبيل عماد دونجا تصريحاته قائلًا: "انضممت للزمالك لأنه فريق بطولات وأنا أريد الفوز بالبطولات، وأتمنى الفوز بالدوري هذا الموسم، وإن شاء الله الدوري هذا الموسم في الزمالك".