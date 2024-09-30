 مقتل شخص وإصابة 31 في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة جنوبي روسيا - بوابة الشروق
الإثنين 30 سبتمبر 2024 6:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل شخص وإصابة 31 في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة جنوبي روسيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 5:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 5:59 ص

قتل شخص وأصيب 31 آخرون في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، بحسب ما أفاد مقر العمليات الإقليمي.

وذكرت قناة روسيا اليوم الروسية أنه:"وفقا لوزارة الصحة في إقليم كراسنودار، تم نقل 31 شخصا إلى مستشفيات المركز الإقليمي، ثلاثة منهم أطفال تلقوا رعاية خارجية، من بينهم رضيع واحد".

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وزارة حالات الطوارئ الروسية، وقع تصادم بين مركبتين يوم الأحد بالقرب من بلدة ستاروكورسونسكايا، ولقي سائق الشاحنة حتفه".

وكما قالت وكالات إنفاذ القانون فإن ركاب الحافلة كانوا من مشجعي نادي "فيكتور" لكرة اليد.

وبحسب الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية، من المحتمل أن يكون سبب الحادث هو سائق الشاحنة الذي كان يقود سيارته في المسار المقابل، ويجري تحديد هويته.

وأعلن مكتب المدعي العام المحلي فتح تحقيق في الحادث وأسبابه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك