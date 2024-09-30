الكرملين: اغتيال نصر الله يزعزع الاستقرار بشكل خطير في الشرق الأوسط

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ندد الكرملين الروسي، الاثنين، بمقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية الجمعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن «مقتل نصر الله أدى إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن قصف المناطق السكنية في لبنان تسبب في خسائر بشرية فادحة ومن شأنه أن يسبب كارثة إنسانية مماثلة لتلك التي حدثت في قطاع غزة.

وحذر من أن «القصف العشوائي الذي سيؤدي حتما إلى كارثة إنسانية ويثير قلقا عميقا لدى موسكو»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الروسية، مقتل الأمين العام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، على يد إسرائيل.

وحذّرت الخارجية الروسية، في بيان لها، من تداعيات ذلك الاغتيال على لبنان والشرق الأوسط بأسره.

وأضافت في بيانها: «نحث إسرائيل مرة أخرى على وقف الأعمال العدائية على الفور، وهذا من شأنه أن يوقف إراقة الدماء ويخلق الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية».