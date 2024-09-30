 أبو الغيط يدين أي مساس بالمباني الدبلوماسية في السودان.. ويرحب بإلتزام الجيش السوداني بتوفير الحماية لها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط يدين أي مساس بالمباني الدبلوماسية في السودان.. ويرحب بإلتزام الجيش السوداني بتوفير الحماية لها

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 6:15 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 6:15 م

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، عن إدانته لإستهداف مقر إقامة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، ولأي مساس بالمباني الدبلوماسية ومقار المنتسبين للسفارات وفق ما تمليه المواثيق والاتفاقات الدولية.

ورحب الأمين العام بما صدر عن القوات المسلحة السودانية بشأن توفير الحماية الكاملة لجميع السفارات ومقار الدبلوماسيين حسب الأعراف والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي.

وأكد أبو الغيط مجدداً على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وحقن الدماء في السودان، والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته.

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