أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 653 ألفا و60 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 653 ألفا و60 جنديا، بينهم 1250 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 8874 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأحد، و17503 مركبات قتالية مدرعة، و18822 نظام مدفعية، و1204 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و963 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان إلى تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و16224 طائرة مسيرة، و2610 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و25548 من المركبات وخزانات الوقود، و3313 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.