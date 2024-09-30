إسرائيل تقصف 120 موقعا لحزب الله

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه نفذ غارات جوية على نحو 120 موقعا في لبنان بعشرات الطائرات المقاتلة، دون أن يتطرق إلى تفاصيل عن الضحايا.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، بأن 53 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون في غارات جوية إسرائيلية في جنوبي وشرقي البلاد، دون أن تحدد ما إذا كان الضحايا من المدنيين أم من مقاتلي حزب الله.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمت مهاجمة "أهداف عسكرية" تابعة لحزب الله الشيعي اللبناني، بشكل رئيسي في جنوبي لبنان، ولكن أيضا في عمق الأراضي اللبنانية.



وأفادت أنباء أن الغارات استهدفت مقر قيادة حزب الله ومنشآت عسكرية وبنية تحتية تُستخدم في تخطيط وتنفيذ هجمات على إسرائيل.



ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

ويُذكر أن إسرائيل، بعد ما يقرب من عام من المناوشات عبر الحدود، شنت حملة جوية ضخمة على أهداف في أنحاء لبنان في وقت سابق هذا الأسبوع، بهدف معلن هو دفع قوات حزب الله للتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني لتمكين عشرات الآلاف من السكان الذين نزحوا من شمال إسرائيل وسط القتال، من العودة إلى منازلهم.



ومع استمرار القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، لقي مئات الأشخاص حتفهم وتشرد عشرات الآلاف في لبنان. وأثار هذا التصعيد مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب شاملة.

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه قتل قياديا كبيرا آخر في حزب الله. وأوضح الجيش الإسرائيلي، في منشور على تطبيق إكس، أن رئيس وحدة الأمن الوقائي في حزب الله، نبيل قاووق، قُتل في ضربة "دقيقة" شنتها القوات الإسرائيلية. وأكد حزب الله وفاة قاووق.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن قاووق، وهو عضو في المجلس التنفيذي لحزب الله، كان مقربا من كبار قادة حزب الله وشارك بشكل مباشر في هجمات إرهابية على إسرائيل منذ انضمامه إلى حزب الله في الثمانينيات من القرن الماضي.

ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل قاووق بعد يوم واحد من تأكيد حزب الله المدعوم من إيران مقتل زعيمه حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، أمس الأول الجمعة.