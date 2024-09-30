انخفض التضخم بألمانيا في شهر سبتمبر الجاري، إلى معدل سنوي بلغ 1.6%، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض ​​فيه التضخم إلى أقل من 2%، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الاثنين.

وفي أغسطس الماضي، بلغت نسبة التضخم السنوي في أكبر اقتصاد بأوروبا 1.9% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، بحسب ما كان مكتب الإحصاء الاتحادي قد ذكره في وقت سابق.

ويضع هذا المعدل التضخم في ألمانيا عند أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في ألمانيا في الانخفاض.

وكانت مجموعة من معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا، توقعت في تقريرها الصادر في الخريف والذي نُشر مؤخرا، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.2% في العام الحالي، بانخفاض كبير عن 5.9% في عام 2023. وتوقعوا أن يبلغ التضخم 2.0% في عام 2025.

ومن المرجح أن يمنح تراجع التضخم في ألمانيا البنك المركزي الأوروبي مزيدا من الحرية لتعديل أسعار الفائدة الرئيسية، بينما يسعى قادة السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم والنمو الاقتصادي.

وقد تم تكليف البنك المركزي الأوروبي بشكل واضح بخفض معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى أقل من 2%. ووافق مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على سلسلة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة، بداية من شهر يوليو من عام 2022، بهدف مواجهة التضخم المرتفع في جميع أنحاء التكتل.

إلا أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في يونيو من هذا العام، ومرة ​​أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري.