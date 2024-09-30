ضبط 59 قطعة سلاح وتنفيذ 62 ألف حكم خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 59 قطعة سلاح ناري بحوزة 57 متهما، شملت "2 بنادق آلية، 2 بنادق خرطوش، 55 فرد محلي، 242 طلقة مختلفة الأعيرة، 199 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط تشكيل عصابي ضم 7 متهمين تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 298 قضية مخدرات بإجمالي 276 كيلو مخدرات، 4112 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 18 متهما هاربا و15 متهم بالبلطجة، 183 دراجة نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 62 ألفا و224 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 40 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.