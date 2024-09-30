مفوض أممي: توسيع إسرائيل الحرب على فلسطين ولبنان واليمن يجلب مزيدا من النزوح والمعاناة

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن توسيع إسرائيل الحرب على فلسطين ولبنان واليمن لن يجلب سوى المزيد من النزوح والمعاناة.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن جراندي قوله إن عمليات الإغاثة، بما في ذلك تلك التي تنظمها مفوضية شئون اللاجئين، مستمرة لمساعدة المحتاجين بالتنسيق مع الحكومتين اللبنانية والسورية.

وأضاف أن القصف الجوي الإسرائيلي استهدف المنازل والبنية التحتية المدنية في لبنان، ما أسفر عن مقتل عائلات كاملة ونزوح جماعي لم يسبق له مثيل.

وشدد على أهمية حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، سواء قرروا النزوح أو البقاء، مؤكدًا أنهم ليسوا هدفًا.

من جهته، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن الغارات الإسرائيلية على لبنان أجبرت آلاف الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، على الفرار من منازلهم، مشيرا إلى فتح 7 ملاجئ للنازحين تستضيف حاليًا 1600 شخص، بينهم لبنانيون وفلسطينيون وسوريون.

وأكد لازاريني أن كثيرًا من النازحين يعانون صدمة نفسية نتيجة القصف المستمر وعدم اليقين، محذرا من أن التوسع الإضافي للحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للمدنيين.