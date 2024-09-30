 ألمانيا تنفذ عمليات إجلاء من لبنان على وقع العدوان الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا تنفذ عمليات إجلاء من لبنان على وقع العدوان الإسرائيلي

وكالات
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 5:19 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 5:19 م

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها أجلت من لبنان بعض الموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة وعددا من المواطنين الألمان من ذوي الحالات الصحية الضعيفة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها ستواصل دعم الآخرين الذين يحاولون مغادرة البلاد، وفق وكالة رويترز.

ورفعت الخارجية الألمانية مستوى الأزمة بالنسبة للبعثات في بيروت ورام الله وتل أبيب مرة أخرى مطلع الأسبوع، على الرغم من أن السفارات ما زالت تعمل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن هناك حاليا 1800 مواطن ألماني مسجل في لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر الجاري، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.


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